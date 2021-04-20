В январе- марте 2021 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 4,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 264,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 33,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 12,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 25,8 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 26,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.