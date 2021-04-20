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ЭКОНОМИКА РБ
МЗКТ ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПАРТНЕРОВ БЕЛТПП
17:50 20.04.2021
ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) получило статус добросовестного партнера Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при выборе партнеров из числа белорусских субъектов хозяйствования предприятия, как отечественные, так и иностранные, для получения более подробной информации о потенциальном контрагенте зачастую обращаются в БелТПП с запросом о предоставлении сведений о добросовестности конкретного субъекта хозяйствования.
Информация из реестра добросовестных партнеров позволяет упростить задачу выбора партнера для компаний, которые планируют вести бизнес с белорусским контрагентом. Реестры добросовестных партнеров ведут торгово-промышленные палаты России, Украины, Казахстана, стран Европейского союза.
С января 2020 года БелТПП начала ведение негосударственного реестра субъектов хозяйствования Республики Беларусь, официальная информация о которых свидетельствует об их добросовестности как партнеров для предпринимательской деятельности на внутреннем рынке и за рубежом.
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