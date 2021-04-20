В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 2,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 287,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 89,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 56,8 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 24,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 192,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 66,7% от общего ввода по области.