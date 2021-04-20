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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ПРОСРОЧЕННЫХ ЛЕКАРСТВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ УЖЕ В 16 ПОЛИКЛИНИКАХ МИНСКА
17:38 20.04.2021
Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных средств от населения установлены уже в 16 поликлиниках Минска. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, в минских поликлиниках №1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37,40 (в соответствии с решением Минского городского Совета депутатов) с апреля 2021 года выделены места и установлены специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов.
Руководители поликлиник уже заключили договора на обслуживание данных контейнеров.
Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания.
Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от вида отходов. Их захоронение возможно только на полигонах ТКО при условии их количества не более 15% в составе отходов. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.
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