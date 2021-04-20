Специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных средств от населения установлены уже в 16 поликлиниках Минска. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в минских поликлиниках №1, 3, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 37,40 (в соответствии с решением Минского городского Совета депутатов) с апреля 2021 года выделены места и установлены специальные контейнеры для сбора просроченных лекарственных препаратов.

Руководители поликлиник уже заключили договора на обслуживание данных контейнеров.

Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания.

Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от вида отходов. Их захоронение возможно только на полигонах ТКО при условии их количества не более 15% в составе отходов. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.