Выездной семинар-практикум «Школа студенческого актива» стартует 21 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдет он на базе спортивно-оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина» (г.п. Радошковичи, Минская область).

Организуется оно с целью поддержки и развития студенческого самоуправления.

Семинар соберет более 170 студентов из числа членов советов, координирующих жизнь и деятельность молодежи общежитий Студенческого городка БГУ.

Для них организуют работу образовательных секций по вопросам мотивации команды, тайм-менеджмента, взаимоотношений в коллективе и др. Также в рамках «Школы» пройдет традиционный конкурс «Команда мечты» между студенческими советами общежитий.

Центральным событием семинара станут выборы председателя Координационного совета органов студенческого самоуправления Студенческого городка БГУ.

Торжественная церемония закрытия и награждение лучших активистов состоится 23 апреля с участием проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевичан.

Организатором семинара-практикума выступает Студенческий городок БГУ.