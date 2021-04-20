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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА» СТАРТУЕТ 21 АПРЕЛЯ В БГУ
17:09 20.04.2021
Выездной семинар-практикум «Школа студенческого актива» стартует 21 апреля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдет он на базе спортивно-оздоровительного комплекса БГУ «Бригантина» (г.п. Радошковичи, Минская область).
Организуется оно с целью поддержки и развития студенческого самоуправления.
Семинар соберет более 170 студентов из числа членов советов, координирующих жизнь и деятельность молодежи общежитий Студенческого городка БГУ.
Для них организуют работу образовательных секций по вопросам мотивации команды, тайм-менеджмента, взаимоотношений в коллективе и др. Также в рамках «Школы» пройдет традиционный конкурс «Команда мечты» между студенческими советами общежитий.
Центральным событием семинара станут выборы председателя Координационного совета органов студенческого самоуправления Студенческого городка БГУ.
Торжественная церемония закрытия и награждение лучших активистов состоится 23 апреля с участием проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевичан.
Организатором семинара-практикума выступает Студенческий городок БГУ.
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