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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,7%, ОПТОВЫЙ – НА 1,5%
16:33 20.04.2021
В Минской области розничный товарооборот в январе-мате 2021 г. составил 2146,4 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота области, в I квартале 2021 г. составил 2 019 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 75,9 млн рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.
В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 569,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,5% к уровню I квартала 2020 г.
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