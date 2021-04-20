В Минской области розничный товарооборот в январе-мате 2021 г. составил 2146,4 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота области, в I квартале 2021 г. составил 2 019 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 75,9 млн рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 569,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,5% к уровню I квартала 2020 г.