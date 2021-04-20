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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА ОСТАШКОВИЧИ-БГПЗ
16:23 20.04.2021
Производственное управление «Нефтеспецстрой» завершило реконструкцию трубопровода для ПО «Белоруснефть», пишет портал Neft.by.
Реконструкционные работы на трубопроводе начались еще в 2017 году. Они предполагали строительство новых участков газопровода и демонтаж старых труб. В результате вместо прежнего, отработавшего свой нормативный срок газопровода 1976 года постройки, был проложен новый – с аналогичными техническими характеристиками.
Газопровод Осташковичи-БГПЗ расположен в Светлогорском и Речицком районах Гомельской области и соединяет Осташковичское нефтяное месторождение и Белорусский газоперерабатывающий завод. Его максимальная производительность – 300 тысяч кубометров в сутки, рабочее давление 0,45 МПа. Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Протяженность газопровода составляет 32444 метра, диаметр трубы – 720 миллиметров.
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