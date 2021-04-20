ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ЗА ПЕРИОДЫ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 21 АПРЕЛЯ

16:11 20.04.2021 Прямая телефонная линия по вопросам формирования и реализации пенсионных прав за периоды работы за пределами Беларуси пройдет в Минтруда и соцзащиты 21 апреля 2021 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, задать вопросы можно будет с 11.00 до 12.00 по телефону (8-017) 306-38-76. На вопросы ответит начальник управления регулирования пенсионных отношений Елена Гоморова.