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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ЛОМА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА 68%
15:58 20.04.2021
За I квартал 2021 г. через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) реализовано на экспорт 5,1 тыс. т лома и отходов черных и цветных металлов, а также изделий из них на общую сумму 5,5 млн USD.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортные поставки выросли на 32% в натуральном выражении и на 68% в стоимостном. В качестве покупателей белорусского металлолома и металлоизделий выступили компании из 5 стран.
«Основными рынками сбыта лома и отходов металлов традиционно являются страны Прибалтики. В I квартале текущего года на них пришлось более 90% всего экспорта данной продукции. Оставшийся объем приобрели участники торгов из Российской Федерации. Что касается реализации металлоизделий и, в частности, арматурного проката производства Белорусского металлургического завода, то львиную долю продаж обеспечил рынок Польши, где уже сформировался пул постоянных покупателей. В целом же экспорт продукции БМЗ через биржевую площадку увеличился почти в 3 раза по сравнению с январем-мартом 2020 г. и достиг 1,5 млн USD», – рассказали в пресс-службе БУТБ.
По итогам биржевых торгов на внутренний и внешний рынки, проводившихся на БУТБ в январе-марте 2021 г., реализовано 339 тыс. т металлопродукции на сумму 428 млн BYN. Таким образом, в натуральном выражении аналогичный показатель прошлого года превышен на 24%, а в стоимостном – на 28%.
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