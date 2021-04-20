В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 6,2 млн тонн грузов, или 76,1% к объему грузов, перевезенных в январе-марте 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1375,6 млн тонно-километров (95,9% к I кварталу 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовались 26,7 млн человек, что по сравнению с I кварталом 2020 г. составляет 87,6%.

Пассажирооборот транспорта составил 280,3 млн пассажиро-километров, или 74,3% к уровню I квартала 2020 г.