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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ОБЪЕМУ УЛОВА В 2020 ГОДУ РЫБЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИДИРУЮТ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРВЕНСКОГО, СОЛИГОРСКОГО И ЛЮБАНСКОГО РАЙОНОВ


14:40 20.04.2021

В 2020 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Минской области составил 3 485,6 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 3408,1 тонны рыбы (97,8% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 77,5 тонны (2,2%).

Наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 78,3%. За 2020 год его выловлено 2669,3 тонны. Из других видов рыбы 307,3 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 148,3 тонны – на амура, 33 тонны – на осетровых, 9,7 тонн – на лососевых, 3,2 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Червенского, Солигорского и Любанского районов (1 037,7 тонны, 1 019,6 тонны и 1 006,3 тонны соответственно), на долю которых приходится 87,9% областного промыслового улова рыбы.

За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 2 956,4 тонны рыбы. При этом торговым организациям реализовано 1 341,9 тонны рыбы (45,4% от общего объема продажи), на переработку направлено 767,6 тонны (26%), населению продано 764,6 тонны (25,9%).
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