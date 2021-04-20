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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ-ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИТОВСКОГО ПУНКТА ПРОПУСКА «МЯДИНИНКАЙ» ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО ТРИ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В БЕЛАРУСЬ


14:35 20.04.2021

Из-за реконструкции литовского пункта пропуска «Мядининкай» временно закрыто три полосы движения грузовиков на въезд в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК Беларуси, движение грузовиков в пункте пропуска «Мядининкай» организовано по двум полосам, по которым ранее следовали легковые машины.

Эти обстоятельства могут повлечь снижение пропускной способности пунктов пропуска.

ГТК просит учитывать информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
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