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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЫРОСЛО НА 19%


14:14 20.04.2021

В январе-марте 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 6297,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 119%% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 112,1%, в обрабатывающей промышленности – на 19,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 15,7%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений упало на 3,4%.

Индекс промышленного производства за март 2021 г. к марту 2020 г. составил 113,4%, к февралю 2021 г. – 113,3%.

В 8 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в I квартале 2021 г. превысил уровень I квартала 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 54,7%), химических продуктов (на 36,2%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 34,2%), электрооборудования (на 23,7%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 23,6%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 14,7%).
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