В грузовике DAF намеревались без декларирования перевезти через таможенную границу ЕАЭС трансмиссионное масло стоимостью почти 150 тыс. белорусских рублей. Попытку пресекли витебские таможенники на белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, фура следовала из Финляндии с товаром «автомобильные масла, автомобильные смазки, антифризы». При прохождении весогабаритного контроля таможенники установили существенное превышение фактического веса груза в сравнении с указанным в документах.

Дальнейший досмотр подтвердил наличие в грузовом отсеке незадекларированного товара: 325 канистр по 20 литров и 16 бочек по 170 литров трансмиссионного масла. В общей сложности общее количество составило 9 тыс. литров.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.