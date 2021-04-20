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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В ЕАЭС ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА СТОИМОСТЬЮ ПОЧТИ 150 ТЫС. РУБЛЕЙ
13:44 20.04.2021
В грузовике DAF намеревались без декларирования перевезти через таможенную границу ЕАЭС трансмиссионное масло стоимостью почти 150 тыс. белорусских рублей. Попытку пресекли витебские таможенники на белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, фура следовала из Финляндии с товаром «автомобильные масла, автомобильные смазки, антифризы». При прохождении весогабаритного контроля таможенники установили существенное превышение фактического веса груза в сравнении с указанным в документах.
Дальнейший досмотр подтвердил наличие в грузовом отсеке незадекларированного товара: 325 канистр по 20 литров и 16 бочек по 170 литров трансмиссионного масла. В общей сложности общее количество составило 9 тыс. литров.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на перевозчика в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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