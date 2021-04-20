Центр поддержки технологий и инноваций создан в Витебском государственном медицинском университете. Соответствующее соглашение подписали сегодня проректор по научно-исследовательской работе ВГМУ Сергей Сушков и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, открытие центра в университете упростит витебчанам и жителям региона поиск информации о существующих научных достижениях и откроет доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим бесплатным информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности.

Создание центров поддержки технологий и инноваций в Беларуси будет способствовать вовлечению молодежи в инновационный процесс и совершенствованию системы защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности. Об этом сообщил на семинаре «Поддержка инноваций и развитие сети ЦПТИ» в Витебском государственном медицинском университете Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. По его словам, такая услуга, как показала работа первых центров в стране, пользуется спросом у наших граждан. В 2020 году только в центре поддержки технологий и инноваций Национального центра интеллектуальной собственности проведено более 4500 консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Создание сети ЦПТИ – международный проект, который инициирован Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Он направлен на развитие инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и научно-методической поддержки пользователей услуг центров в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В настоящее время в Беларуси работает девять ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, в индустриальном парке «Великий камень» и НЦИС. В ближайшее время планируется открыть еще нескольких центров на базе учреждений высшего образования и библиотек Национальной академии наук Беларуси.

В ходе визита в Витебск председатель ГКНТ Александр Шумилин обсудил с руководством ОАО «Витязь» ход реализации инновационного проекта по созданию современных производств и выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, в том числе электрозарядных станций Mode 4 быстрого типа.