ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,4%

12:57 20.04.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-март 2021 г. в текущих ценах составил 6482,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 4,4% по сравнению с январем-мартом 2020 г.