Начать реализацию двух проектов планирует ОАО «Могилевхимволокно» в текущем году. Об этом на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома сообщил главный инженер предприятия Константин Сиротин.

По его словам, на 2021 год намечен старт реализации проекта по производству технической нити. Новая линия будет установлена взамен действующей с устаревшим оборудованием и технологией. Объем инвестиций – порядка 47 миллионов евро.

«Контракт по данному проекту уже заключен, но не был определен источник его финансирования. Только в текущем году Банк развития согласовал кредитную линию. Планы по открытию финансирования – конец апреля-начало мая», – озвучил ближайшие перспективы развития главный инженер ОАО «Могилевхимволокно», которого цитирует MogilevNEWS.by.

Второй проект – производство протирочных материалов, в том числе основы для производства влажных салфеток, выпуском которых в Могилевской области занимается иностранная компания «БелЭмса». В настоящее времени идет работа по заключению контракта на поставку оборудования. «Параллельно работаем с банками по предоставлению кредита для реализации данного проекта, объем инвестиций которого составляет порядка 10,5 миллионов евро», – поделился планами Константин Сиротин.

Он также рассказал о том, что по итогам первого квартала текущего года трудовым коллективом ОАО «Могилевхимволокно» все доведенные показатели выполнены, в том числе на 104% увеличена доходная часть городского бюджета, Могилевом выполнен благодаря реализованным мероприятиям «Могилевхимволокно» показатель по энергосбережению. При этом среднемесячная заработная плата по итогам первого квартала 2021-го составила 1175 рублей. «Года три мы не повышали заработную плату по различным причинам. С учетом того, что в первом квартале все показатели нами выполнены, мы инициировали перед концерном «Белнефтехим» ее повышение – ставки первого разряда на 25%», – отметил Константин Сиротин.