ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ДВУХ ПРОЕКТОВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ


12:47 20.04.2021

Начать реализацию двух проектов планирует ОАО «Могилевхимволокно» в текущем году. Об этом на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома сообщил главный инженер предприятия Константин Сиротин.

По его словам, на 2021 год намечен старт реализации проекта по производству технической нити. Новая линия будет установлена взамен действующей с устаревшим оборудованием и технологией. Объем инвестиций – порядка 47 миллионов евро.

«Контракт по данному проекту уже заключен, но не был определен источник его финансирования. Только в текущем году Банк развития согласовал кредитную линию. Планы по открытию финансирования – конец апреля-начало мая», – озвучил ближайшие перспективы развития главный инженер ОАО «Могилевхимволокно», которого цитирует MogilevNEWS.by.

Второй проект – производство протирочных материалов, в том числе основы для производства влажных салфеток, выпуском которых в Могилевской области занимается иностранная компания «БелЭмса». В настоящее времени идет работа по заключению контракта на поставку оборудования. «Параллельно работаем с банками по предоставлению кредита для реализации данного проекта, объем инвестиций которого составляет порядка 10,5 миллионов евро», – поделился планами Константин Сиротин.

Он также рассказал о том, что по итогам первого квартала текущего года трудовым коллективом ОАО «Могилевхимволокно» все доведенные показатели выполнены, в том числе на 104% увеличена доходная часть городского бюджета, Могилевом выполнен благодаря реализованным мероприятиям «Могилевхимволокно» показатель по энергосбережению. При этом среднемесячная заработная плата по итогам первого квартала 2021-го составила 1175 рублей. «Года три мы не повышали заработную плату по различным причинам. С учетом того, что в первом квартале все показатели нами выполнены, мы инициировали перед концерном «Белнефтехим» ее повышение – ставки первого разряда на 25%», – отметил Константин Сиротин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2021
валюта курс
EUR 3.1140
USD 2.5960
RUB 3.4055
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 3.1240
USD 2.5860 2.5890
RUB 3.3960 3.4030
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2070
EUR/RUB 91.6000 92.0000
USD/RUB 76.0000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте