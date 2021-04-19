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ЭКОНОМИКА РБ
БГТУ СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
12:35 20.04.2021
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) стал полноправным членом Ассоциации технических университетов.
«В соответствии с решением Совета Ассоциации технических университетов от 12 марта 2021 года Белорусский государственный технологический университет является полноправным членом Ассоциации»,- говорится в сообщении университета.
Участие в работе Ассоциации технических университетов позволит БГТУ расширить свои международные контакты и повысить престиж на международной образовательной и научной арене.
Ассоциация технических университетов (Тechnical Universities Association) создана в 1993 году по инициативе ведущих технических университетов России на базе секции технических вузов Евразийской Ассоциации университетов. Она является некоммерческой организацией, представляющей собой добровольное и открытое объединение технических университетов.
В составе Ассоциации — 147 вузов и организаций России и стран ближнего зарубежья.
Учредителями Ассоциации являются: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Томский политехнический университет и Челябинский государственный технический университет. Президент Ассоциации технических университетов – А.А. Александров, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
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