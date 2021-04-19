В I квартале 2021 года служба занятости оказала содействие в переселении на новое место жительства и работы 22 семьям безработных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в составе переселенных семей – 45 человек, из них 27 человек в трудоспособном возрасте. Средний возраст переселившихся – 37 лет.

Безработным, переезжающим на новое место жительства и работы, производится выплата денежных средств в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, а также возмещаются затраты на переезд - расходы по проезду, перевозу имущества, дополнительные личные расходы (суточные) за время нахождения в пути.

Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при переселении безработных из городов на новое место жительства и работы в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также города-спутники.

В основном переселение осуществлялось в пределах одной области - 86,3%, преимущественно в сельскую местность - 95,5%. При этом 2 семьи переселились в сельскую местность из крупных городов.