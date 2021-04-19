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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА I КВАРТАЛ СОКРАТИЛСЯ НА 6,9%
11:50 20.04.2021
В Минске розничный товарооборот в I квартале 2021 г. составил 2561,7 млн рублей, или 93,1% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,5% розничного товарооборота города, в I квартале 2021 г. составил 3 851,7 млн рублей, или 93,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 331,9 млн рублей, или 91,2% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.
В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 19 393,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,5% к уровню I квартала 2021 г.
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