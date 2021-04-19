Национальный центр правовой информации (НЦПИ) 28 октября 2021 г. проведет Международную научно-практическую конференцию «Информационные технологии и право (Правовая информатизация-2021)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, в конференции примут участие представители государственных органов и организаций Беларуси и зарубежных стран, международных организаций, общественных объединений, научные работники, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, аспиранты, соискатели, специалисты в сфере информатизации.

В работе конференции можно принять участие в очной или заочной форме.

Запланировано проведение пленарного заседания и работа секций по ряду направлений.

Организаторами мероприятия выступают НЦПИ и Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву НЦПИ совместно с Верховным судом, Министерством юстиции, Белорусской республиканской коллегией адвокатов, Белорусской нотариальной палатой, юридическим факультетом Белорусского государственного университета и Национальной библиотекой Беларуси.