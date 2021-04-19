В I квартале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 17,2 млн тонн грузов, или 109,6% к I кварталу 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, Грузооборот составил 8 млрд тонно-километров, или 116,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовались 155,2 млн человек, или 78,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 1 709,6 млн пассажиро-километров, или 65,6% к уровню I квартала 2020 г.