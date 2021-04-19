Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Центр информационных ресурсов и коммуникаций» БГУ стал резидентом Парка высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, это первое подразделение из числа белорусских университетских структур, получившее такой статус. Резидентство ПВТ позволит усилить конкурентность предприятия БГУ, активнее развиваться в области цифровых технологий и расширить сотрудничество с партнерами по разработке и сопровождению различных информационных систем. Для этого предприятию будут предоставлены все предусмотренные для резидентов льготы. В частности, это налоговые и правовые бонусы, содействие в упрощении документооборота.

В настоящее время основными направлениями деятельности центра являются разработка и сопровождение информационных систем и сервисов, программного обеспечения для государственных органов и организаций, учреждений сферы образования, банковского сектора, предоставление услуги доступа в Интернет на базе научно-информационной компьютерной сети (НИКС), хостинг (количество пользователей – более 2000 учреждений системы).

Сегодня ПВТ объединяет свыше тысячи компаний, из которых менее десяти являются представителями государственного сектора.

Центр информационных ресурсов и коммуникаций начал осуществлять свою деятельность в 1999 году. К числу значимых проектов предприятия относятся: система Интернет-ресурсов Администрации Президента Республики Беларусь, АИС «Общереспубликанский банк вакансий», Открытая платформа «Образование», модернизация АИС по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний «Белгострах» и другие.