В январе-марте 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 5329,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,7% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 61,5%, в обрабатывающей промышленности – вырос на 2,5%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 0,3%, а в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.