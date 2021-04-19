|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА I КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,7%
10:43 20.04.2021
В январе-марте 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 5329,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,7% к уровню I квартала 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 61,5%, в обрабатывающей промышленности – вырос на 2,5%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 0,3%, а в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
Курсы в банках
на 20.04.2021
Конвертация в банках
на 20.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте