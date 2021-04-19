Для поддержки конкурентоспособности отечественной продукции на глобальных рынках, которые переходят к более экологичным технологиям, нужны системные меры на государственном уровне. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в интервью газете «7 дней», комментируя возможные последствия для белорусских экспортеров введения Европейским союзом с 2023 года углеродного налога на импорт товаров.

По ее словам, с этой целью Минэкономики совместно с Минприроды и национальными экспертами в марте 2021 года разработало предварительный план мероприятий по созданию системы углеродного регулирования в Беларуси.

«В декабре 2019 года Европейская комиссия в качестве стратегического вектора развития определила «Зеленый курс», главная цель которого − к середине века достичь углеродной нейтральности. Это значит, что выбросы парниковых газов на территории Евросоюза с учетом их поглощения не должны превышать нулевого уровня», – пояснила Татьяна Бранцевич.

Конкретные механизмы регулирования углеродного импорта пока не утверждены. В то же время 12 марта 2021 года Европейский парламент большинством голосов проголосовал за введение налога на выбросы углекислого газа. Это одна из форм налога на загрязнение окружающей среды, который взимается с содержания углерода в топливе − прежде всего в угле, нефти, бензине и природном газе − как правило в транспортном и энергетическом секторах. При их сжигании выделяются парниковые газы, которые нагревают атмосферу и тем самым вызывают глобальное потепление. ЕС вводит такой ценовой механизм с целью компенсации собственным производителям высоких затрат на налоги за выбросы парниковых газов.

«Очевидно, что введение такого механизма может ухудшить условия доступа белорусских товаров на рынки стран ЕС. Поэтому данный вопрос находится на особом контроле в правительстве», – резюмировала заместитель министра.