В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности построено 12,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1127,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 441,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 322 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 212,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 315,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28% от общего ввода по республике.