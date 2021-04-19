Международный круглый стол по инновациям в международных исследованиях пройдет 20 апреля в БГУ.

Организуется он в очно-заочном формате на тему «ЕАЭС и ШОС: по пути взаимовыгодного сотрудничества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в обсуждении примут участие более 50 представителей академического сообщества, органов государственного управления, а также ведущих специалистов из Беларуси, России Германии и Испании.

Направлениями работы круглого стола обозначены: «ЕАЭС и ШОС: перспективы взаимодействия»; «Пандемия COVID-19 и её последствия: новые вызовы для государств-членов ЕАЭС и ШОС»; «Сопряжение китайской инициативы «Один пояс – один путь» с интеграционными проектами ЕАЭС и ШОС» и «Участие Республики Беларусь в деятельности ЕАЭС и ШОС».

По итогам мероприятия опубликуют сборник докладов участников, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке.

Организатором круглого стола выступает Центр международных исследований ФМО БГУ при поддержке международного проекта COMPASS.