Более 70 дополнительных поездов назначила Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле-мае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в предстоящие выходные дни в третьей декаде апреля дополнительно назначены поезда в сообщении Минск-Брест.

Так, 23 и 30 апреля 2021 года дополнительно предусмотрено курсирование поезда № 753 Минск-Брест. Поезд № 753 Минск-Брест отправится из Минска в 16:53 и прибудет в Брест в 20:45.

25 апреля 2021 года дополнительно назначен поезд № 630 Брест-Минск, отправлением из Бреста в 18:32 и прибытием в Минск в 23:51.

26 апреля 2021 года дополнительно назначен поезд №629 Минск–Брест, отправлением из Минска в 00:38 и прибытием в Брест в 05:47.

На предстоящие майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая 2021 года уже назначено 69 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Коммунары, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Витебск-Брест, Гомель-Витебск, Гродно-Орша-Кричев.

Кроме того, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск-Гомель 8, 10 и 11 мая 2021 года.