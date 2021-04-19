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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 1%
09:19 20.04.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-март 2021 г. в текущих ценах составил 12,5 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1% к уровню января-марта 2020 г.
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