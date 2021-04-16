|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 20 АПРЕЛЯ НА АЗС БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО
18:19 19.04.2021
С 20 апреля на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15%. С учетом изменившихся условий уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС с 20 апреля 2021 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».
Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,81 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,91 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,13 рубля, ДТ – 1,91 рубля.
Это уже одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 13 апреля.
Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
Курсы в банках
на 19.04.2021
Конвертация в банках
на 19.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте