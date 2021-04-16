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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИСЬ, НА ПЕРВИЧНОМ - ПОДРОСЛИ
17:56 19.04.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 12 по 19 апреля 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1223 $/м2.
Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,5% и составляет на данный момент 1317 $/м2.
Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 94 $/м2 в пользу вторички.
Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках составляет на данный момент 1333 $/м2 (-0.2% за неделю).
Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 18 недель (за исключением одной недели в январе).
Динамика объема предложения остается отрицательной. Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю снизилось на 2,6%. Наиболее ощутимым был отток «однушек» — минус 5% за последние 7 дней, и «трешек» — минус 3%.
Наиболее существенные изменения цен произошли у 2- и 3-комнатных квартир — минус 0,5% у тех и других.
В большинстве районов города наблюдалось несущественное изменение средних цен квадратного метра. Исключением стали Партизанский район, где за неделю «квадрат» стал дешевле на 1,5%, и Первомайский, где, напротив, стал дороже на 2,5%.
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