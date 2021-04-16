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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ BELARUS GREEN AWARDS


17:52 19.04.2021

В Беларуси объявлен 2 сезон конкурса экологических стартапов Belarus Green Awards.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, Belarus Green Awards 2021 – это масштабный республиканский конкурс бизнес идей в сфере экологии, который объединяет все регионы Беларуси, а его миссией является поиск решения экологических проблем мирового масштаба через инновационные проекты.

Целью конкурса является выявление актуальных бизнес-идей экологической тематики, способствующих улучшению уровня экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси и всего мира.

В конкурсе могут принимать участие проекты из следующих сфер: производство, технологические решения, продовольственные продукты, непродовольственные товары, хозяйственные товары, косметика и услуги.

Критерии для отбора участников, готовых представить свой эко-стартап следующие: участник должен быть из Беларуси, участником может стать как физическое, так и юридическое лицо, финансовая устойчивость, проект должен способствовать решению экологической проблемы, быть социально значимым и инновационным, срок существования проекта не более 1,5 года (при условии, что он уже запущен), масштабность проекта и возможность последующей его реализации в международных масштабах.

Конкурс будет проходить в три этапа.

Первый этап - сбор анкет, стартовал 5 апреля и продлится до 5 мая. В этот период пройдет сбор заявок на участие.

Второй этап - полуфинал, начнется 10 мая: 10 проектов, отобранных жюри, будут представлены для народного голосования на сайте pasternak.by.

Третий этап - финал, в рамках которого пройдет защита конкурсных работ перед жюри и награждение победителей, состоится в рамках открытия 1-й Международной специализированной экологической выставки-форума Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума в Минске с участием иностранных партнеров, инвесторов, представителей министерств, экологических инициатив, представителей СМИ.

Общий призовой фонд Belarus Green Awards 2021 составляет 45 тыс. BYN, которые победители смогут потратить на реализацию и усовершенствование своего проекта. Как проходил конкурс в 2020 году, и кто стал победителем можно посмотреть на сайте Экопроект «Пастернак».

Подать анкеты можно до 15 мая.

Организаторы конкурса: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; Экопроект «Пастернак»; Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».
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