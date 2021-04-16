В бюджет Минской области за январь-март 2021 года поступило 858,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 155,1 млн рублей, в местные бюджеты – 703,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 280,6 млн рублей, или 32,7% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 198,1 млн рублей (23,1%), налогу на прибыль – 58,4 млн рублей (6,8%), налогу на добавленную стоимость – 53,6 млн рублей (6,2%), налогу на недвижимость – 47,8 млн рублей (5,6%), акцизам – 44,6 млн рублей (5,2%).