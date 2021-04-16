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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ «БЕЛОРУССКИЙ ЛЕС» НА 2016-2020 ГОДЫ ПРИЗНАНА ЭФФЕКТИВНОЙ
17:34 19.04.2021
Реализация государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 гг. признана эффективной. Об этом во время аппаратного совещания заявил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.
За 2016-2020 годы были выполнены все сводные целевые показатели.
Так, показатель «Лесистость территории» в целом по республике составил 40,1% (100,0% к запланированному), «Объем заготовки древесины с 1 гектара лесных земель» составил 3,04 куб. м с 1 гектара (121,6% к запланированному), показатели «Соотношение фактической и оптимальной численности лося», «Соотношение фактической и оптимальной численности оленя благородного», «Соотношение фактической и оптимальной численности косули» по лосю выполнены на 111,9%, по оленю благородному - на 126,6%, по косуле - 113,7%.
Основным заказчиком и ответственным исполнителем Госпрограммы выступило Министерство лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, реализация программы позволила достичь стратегической цели развития лесного хозяйства страны - увеличения объемов заготовки древесины в 2020 году по сравнению с 2015 годом на 43,4% с 1 га лесных земель при запланированном росте 18% с 1 га лесных земель.
Благодаря госпрограмме повысились продуктивность и качество лесов, обеспечены потребности экономики и населения страны в древесине и другой продукции леса.
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