Реализация государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 гг. признана эффективной. Об этом во время аппаратного совещания заявил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

За 2016-2020 годы были выполнены все сводные целевые показатели.

Так, показатель «Лесистость территории» в целом по республике составил 40,1% (100,0% к запланированному), «Объем заготовки древесины с 1 гектара лесных земель» составил 3,04 куб. м с 1 гектара (121,6% к запланированному), показатели «Соотношение фактической и оптимальной численности лося», «Соотношение фактической и оптимальной численности оленя благородного», «Соотношение фактической и оптимальной численности косули» по лосю выполнены на 111,9%, по оленю благородному - на 126,6%, по косуле - 113,7%.

Основным заказчиком и ответственным исполнителем Госпрограммы выступило Министерство лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, реализация программы позволила достичь стратегической цели развития лесного хозяйства страны - увеличения объемов заготовки древесины в 2020 году по сравнению с 2015 годом на 43,4% с 1 га лесных земель при запланированном росте 18% с 1 га лесных земель.

Благодаря госпрограмме повысились продуктивность и качество лесов, обеспечены потребности экономики и населения страны в древесине и другой продукции леса.