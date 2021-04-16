По итогам I квартала 2021 г. рапсовое масло стало самым востребованным товаром сельскохозяйственной группы у иностранных компаний, торгующих на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на него пришлось около 65% от общей суммы экспортных сделок в сельхоз сегменте биржевого рынка. За указанный период зарубежные участники торгов приобрели 25,3 тыс. т продукции переработки рапса на сумму 23,5 млн USD. Таким образом, в натуральном выражении продажи выросли в 4,5 раза, а в стоимостном – в 5,6 раза. Росту экспортных поставок поспособствовало не только увеличение количества покупателей из основных стран-импортеров, но и выход на новые рынки.

«В I квартале белорусское рапсовое масло в основном поставлялось в страны Прибалтики и Швейцарию. Эти рынки обеспечили более двух третей экспортных продаж. Вместе с тем появились и новые перспективные направления – Китай, Польша и Россия. Емкость этих рынков значительно превышает экспортные возможности отечественных производителей, поэтому сейчас ведется активная работа по привлечению на биржевую площадку поставщиков рапсового масла из других стран для совершения транзитных сделок. За январь-март сумма таких сделок уже достигла 1,2 млн USD и продолжает увеличиваться», – отметили в пресс-службе БУТБ.

Высокие темпы роста экспорта рапсового масла наблюдаются на БУТБ с конца 2019 г. За 2020 г. сумма экспортных сделок с этой продукцией увеличилась в 2,6 раза – с 15,7 млн USD до 41,2 млн USD. При этом сохраняется высокая положительная динамика: за I квартал текущего года уже реализовано более половины прошлогоднего объема.