В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Калинковичи-Юшки 21 апреля 2021 года будут следовать измененными маршрутом и расписанием (через станцию Буда-Кошелевская) некоторые поезда межрегиональных линий экономкласса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, имеется ввиду поезд № 631 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля в 17:26 и поезд № 622 Минск-Гомель отправлением из Минска в 17:11.

Также 21 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Жлобин-Калинковичи, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.