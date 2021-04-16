ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД 21 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТ ГРАФИК И МАРШРУТ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ГОМЕЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ


17:04 19.04.2021

В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Калинковичи-Юшки 21 апреля 2021 года будут следовать измененными маршрутом и расписанием (через станцию Буда-Кошелевская) некоторые поезда межрегиональных линий экономкласса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, имеется ввиду поезд № 631 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля в 17:26 и поезд № 622 Минск-Гомель отправлением из Минска в 17:11.

Также 21 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Жлобин-Калинковичи, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1190
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2030
EUR/RUB 91.4000 92.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте