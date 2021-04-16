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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 21 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТ ГРАФИК И МАРШРУТ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ГОМЕЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
17:04 19.04.2021
В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Калинковичи-Юшки 21 апреля 2021 года будут следовать измененными маршрутом и расписанием (через станцию Буда-Кошелевская) некоторые поезда межрегиональных линий экономкласса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, имеется ввиду поезд № 631 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля в 17:26 и поезд № 622 Минск-Гомель отправлением из Минска в 17:11.
Также 21 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Жлобин-Калинковичи, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
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