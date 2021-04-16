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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЕСТСКИЙ ЧУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ПРОЙДЕТ 21 АПРЕЛЯ
17:00 19.04.2021
21 апреля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский чулочный комбинат».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании акционеры определят размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета за исполнение обязанностей.
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