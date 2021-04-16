ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЕСТСКИЙ ЧУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ПРОЙДЕТ 21 АПРЕЛЯ

17:00 19.04.2021 21 апреля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский чулочный комбинат». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании акционеры определят размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета за исполнение обязанностей.