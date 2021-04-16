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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 370 БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА


16:58 19.04.2021

Постановлением Минздрава от 29 марта 2021 г. № 22 внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения формы В январе-марте 2021 г. службой занятости субсидии на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности предоставлены 374 безработным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, полученная субсидия направлена на организацию предпринимательской деятельности – 294 безработных; ремесленной деятельности – 78 безработных; деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 2 безработных.

Из числа безработных, получивших субсидию, 319 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности (85,3 процента от получивших финансовую поддержку).

В I квартале 2021 г. оказана поддержка 165 безработным женщинам для организации собственного дела (44,1% от общего количества), в том числе для организации предпринимательской деятельности – 128 женщинам, ремесленной деятельности – 35 женщине, организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 2 безработным женщинам.

Основными видами предпринимательской деятельности, которые организуются безработными, являются оказание различного рода услуг: оказание услуг в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ – 48; деятельность автомобильного грузового транспорта и такси – 28; техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 13; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 48; розничная торговля – 55; производственная деятельность - 9; производство сельскохозяйственной продукции – 7; иные виды предпринимательской деятельности – 86.

Наибольшее количество субсидий предоставили в Гомельской области – 92 безработным, Минской области – 87 безработным, Могилевской – 54 безработным, Гродненской области – 51 безработному, Брестской области и Минске по 31 безработному, Витебской – 28 безработным.
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