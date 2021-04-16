В январе-марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 302,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 47,4 тыс. тонн, молока – 172 тыс. тонн, яиц получено 74,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% молока и 87,9% производства яиц.

На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 523,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,4 тыс. голов. Численность свиней составила 133,4 тыс. голов.