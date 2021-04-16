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ЭКОНОМИКА РБ


HOSTFLY.BY ПРЕДСТАВИТ В БЕЛАРУСИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ


16:36 19.04.2021

Хостинг-провайдер HostFly.by представит в Беларуси уникальную программную разработку, которая была отмечена положительными отзывами и вниманием на площадке стартапов Product Hunt и помогает компаниям и частным предпринимателям повышать продажи и качество обслуживания клиентов в интернете.

Специальное программное решение - система аналитики и маркетинга Partial Entry Forms, помогает отслеживать записи и отзывы, которые клиенты оставляют на формах обратной связи. Как правило, такие формы используются для уточнения цен, деталей поставок, обслуживания или жалоб покупателей. Администраторы обрабатывают поступившие сообщения и связываются с клиентами. Однако, достаточно большая часть сообщений теряется из-за того, что клиенту не удалось отправить свой текст или он передумал это делать.

Новая разработка находит такие записи и дает бизнесу второй шанс, чтобы привлечь клиента или отработать его жалобу и повысить репутацию бренда на рынке.

"Это инновационное решение привлекло внимание крупных компаний и медиа на площадке Product Hunt. Благодаря современным технологиям можно значительно повысить продажи продуктов и сервисов, а также лояльность к своему бренду", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Он подчеркнул, что решение подходит, как интернет-магазинам и сервисных компаниям, так и ИТ-сектору, где ценность каждого клиента достаточно высока.

Partial Entry Forms - это SAAS решение, ориентированное на рынок Европы и США. В Беларуси оно будет предоставляться клиентам HostFly.by на эксклюзивных условиях.

"Мы продолжаем привлекать в Беларусь новые, интересные решения в разных областях и предоставлять белорусам уникальные условиях для их использования", - сказал Александр Хмыль.
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