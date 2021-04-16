|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
HOSTFLY.BY ПРЕДСТАВИТ В БЕЛАРУСИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ
16:36 19.04.2021
Хостинг-провайдер HostFly.by представит в Беларуси уникальную программную разработку, которая была отмечена положительными отзывами и вниманием на площадке стартапов Product Hunt и помогает компаниям и частным предпринимателям повышать продажи и качество обслуживания клиентов в интернете.
Специальное программное решение - система аналитики и маркетинга Partial Entry Forms, помогает отслеживать записи и отзывы, которые клиенты оставляют на формах обратной связи. Как правило, такие формы используются для уточнения цен, деталей поставок, обслуживания или жалоб покупателей. Администраторы обрабатывают поступившие сообщения и связываются с клиентами. Однако, достаточно большая часть сообщений теряется из-за того, что клиенту не удалось отправить свой текст или он передумал это делать.
Новая разработка находит такие записи и дает бизнесу второй шанс, чтобы привлечь клиента или отработать его жалобу и повысить репутацию бренда на рынке.
"Это инновационное решение привлекло внимание крупных компаний и медиа на площадке Product Hunt. Благодаря современным технологиям можно значительно повысить продажи продуктов и сервисов, а также лояльность к своему бренду", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.
Он подчеркнул, что решение подходит, как интернет-магазинам и сервисных компаниям, так и ИТ-сектору, где ценность каждого клиента достаточно высока.
Partial Entry Forms - это SAAS решение, ориентированное на рынок Европы и США. В Беларуси оно будет предоставляться клиентам HostFly.by на эксклюзивных условиях.
"Мы продолжаем привлекать в Беларусь новые, интересные решения в разных областях и предоставлять белорусам уникальные условиях для их использования", - сказал Александр Хмыль.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
Курсы в банках
на 19.04.2021
Конвертация в банках
на 19.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте