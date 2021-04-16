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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ЗЛИН ОКАЗАЛСЯ В ТЯЖЕЛОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
16:18 19.04.2021
Гомельский завод литья и нормалей, входящий в холдинг «Гомсельмаш», находится в тяжелом финансовом положении. Это следует из опубликованной заводом финансовой отчетности за 2020 год.
Как пишет портал «Деловой Гомель», выручка от реализации предприятия по отчету о прибылях и убытках в белорусских рублях за последний год сократилась лишь на 4%. Однако поступления от покупателей на счет предприятия снизились по сравнению с 2019 годом на 25%.
Недостаток оборотных средств компенсировался привлечением кредитов. В результате предприятие привлекло 171 млн BYN заемных средств взамен погашенных 139 млн BYN.
Снижая расходы, предприятие на 4 млн BYN сократило расходы на оплату труда. В результате среднесписочная численность работников ГЗЛиНа за последний год сократилась на 344 человека.
Тем не менее это на спасло ЗлиН от громадных убытков. Причиной стало снижение курса белорусского рубля, в связи с чем потери от курсовых разниц составили 311 млн рублей.
В результате чистый убыток «ГЗЛиН» за 2020 год составил 252 млн BYN. При том, что еще в 2019 году предприятие приносило прибыль. Чистые активы завода составили отрицательную величину. Совокупный размер обязательств ГЗЛиНа превысил стоимость имущества предприятия.
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