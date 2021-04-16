За январь-март 2021 года в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси находилось 65 дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них 49 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 16 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 5 дел – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе.

Всего коллегией рассмотрено 33 дела (50,8%), из которых 29 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 4 дела – споры в области права промышленной собственности, из них 2 дела – жалоба на решение Апелляционного совета при патентном органе.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5 дел уменьшилось количество дел, поступивших в производство коллегии.

С вынесением решения рассмотрено 17 дел (51,5%), по 16 делам (48,5%) вынесены определения.

По 8 делам требования удовлетворены в полном объеме, по 2 делам – требования удовлетворены в части, по 7 делам в удовлетворении требований отказано.

В результате эффективного проведения всеми судьями коллегии примирительных процедур на стадии досудебной подготовки дел к судебному разбирательству по 13 (или 39,4%) делам из 33 рассмотренных по существу, вынесены определения о прекращении производств в связи с добровольным урегулированием споров, в том числе по 4 делам в связи с отказами истцов от исков, а по 9 делам – в связи с утверждением мировых соглашений.

По 3 делам заявления оставлены без рассмотрения в связи с заключением соглашения о применении медиации (п.5.2.1 ст. 165 ГПК).

На начало апреля текущего года остались не рассмотренными 32 дела.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за январь-март 2021 года проведено 17 предварительных судебных заседания, из них по 4 делам в предварительных заседаниях вынесены судебные постановления.

При этом 31 дело (93,9%) из 33 рассмотренных по существу окончены производством в первом судебном заседании.