За январь-февраль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,8%, рентабельность продаж – 4,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 3100 млн рублей, в том числе просроченная – 1080,4 млн рублей, или 34,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 5903,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1192,7 млн рублей, или 20,2% от общего объема кредиторской задолженности.