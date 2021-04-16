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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 4,1%
15:48 19.04.2021
За январь-февраль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,8%, рентабельность продаж – 4,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 3100 млн рублей, в том числе просроченная – 1080,4 млн рублей, или 34,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 5903,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1192,7 млн рублей, или 20,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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