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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
15:17 19.04.2021
Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе об эффективности поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, интернет-опрос проводится на сайте контрольного ведомства с 19 апреля по 21 мая 2021 года.
Посетителям сайта предлагается ответить на 12 вопросов, в том числе о том, приходилось ли сталкиваться с проблемами при выделении земли, получении льготных кредитов, приобретении техники в лизинг на льготных условиях, выделении на льготных условиях минеральных удобрений, средств защиты растений, ГСМ; оказывается ли помощь в организации ветеринарного и агрономического обслуживания, в сбыте продукции, выделении торговых площадей, а также нужны ли дополнительные меры господдержки для развития крестьянских (фермерских) хозяйств.
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