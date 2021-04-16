Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе об эффективности поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, интернет-опрос проводится на сайте контрольного ведомства с 19 апреля по 21 мая 2021 года.

Посетителям сайта предлагается ответить на 12 вопросов, в том числе о том, приходилось ли сталкиваться с проблемами при выделении земли, получении льготных кредитов, приобретении техники в лизинг на льготных условиях, выделении на льготных условиях минеральных удобрений, средств защиты растений, ГСМ; оказывается ли помощь в организации ветеринарного и агрономического обслуживания, в сбыте продукции, выделении торговых площадей, а также нужны ли дополнительные меры господдержки для развития крестьянских (фермерских) хозяйств.