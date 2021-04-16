ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 3,6%


14:53 19.04.2021

В 2020 году текущие затраты организаций Могилевской области на охрану окружающей среды составили 82,4 млн рублей, или 103,6% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 49,8% (41,1 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 27,8% (22,9 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 20,5% (16,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (37,9%), предприятия обрабатывающей промышленности (36,6%) и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (22,7%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Могилева (44,4 млн рублей, или 53,9% от общего объема по области), Бобруйска (14,9 млн рублей, или 18%) и Кричевского района (6,9 млн рублей, или 8,4%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1190
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2030
EUR/RUB 91.4000 92.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте