В 2020 году текущие затраты организаций Могилевской области на охрану окружающей среды составили 82,4 млн рублей, или 103,6% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 49,8% (41,1 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 27,8% (22,9 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 20,5% (16,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (37,9%), предприятия обрабатывающей промышленности (36,6%) и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (22,7%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Могилева (44,4 млн рублей, или 53,9% от общего объема по области), Бобруйска (14,9 млн рублей, или 18%) и Кричевского района (6,9 млн рублей, или 8,4%).