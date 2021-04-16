ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 887 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


14:40 19.04.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2021 года выросло до 346,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 345 тыс. 110 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 335 тыс. 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 633 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 849 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 676 тыс. 595 тестов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1190
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.3900 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2030
EUR/RUB 91.4000 92.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте