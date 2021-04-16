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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 887 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
14:40 19.04.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2021 года выросло до 346,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 345 тыс. 110 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 335 тыс. 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 633 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 849 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 676 тыс. 595 тестов.
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