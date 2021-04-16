Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2021 года выросло до 346,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 345 тыс. 110 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 335 тыс. 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 633 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 849 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 676 тыс. 595 тестов.