В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 104,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 104,5%, потребительские товары – 100,01% и 101,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 103,9%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 110,7%, животноводстве – 101% и 102,2% соответственно.