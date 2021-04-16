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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,3%
13:52 19.04.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 104,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 104,5%, потребительские товары – 100,01% и 101,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 103,9%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 110,7%, животноводстве – 101% и 102,2% соответственно.
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