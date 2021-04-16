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ЭКОНОМИКА РБ


НА БЕЛАЭС ДОСТАВИЛИ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА


13:41 19.04.2021

На площадку БелАЭС 19 апреля прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белорусская АЭС», в соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК «АСЭ» - обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.
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