ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 3,9%


13:30 19.04.2021

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,3%, с декабрем 2020 г. – 103,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года продтовары подорожали на 7,8%, а за январь-март 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 7,8%.

Непродовольственные товары в марте стали дороже по сравнению с февралем на 1,9%, с начала года – на 3,9. Годовой рост цен в марте составил 8,9%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 7,6%.

Цены на услуги в марте текущего года подешевели по сравнению с февралем на 0,1%, с начала года – подорожали на 4,0%. В марте 2021 года к марту 2020 года стоимость услуг возросла на 7,2%, а к уровню января-марта 2020 года – на 8,0%
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1140 +0.0058
USD 2.5960 -0.0005
RUB 3.4055 -0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1130 3.1150
USD 2.5950 2.6000
RUB 3.4000 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1970 1.2000
EUR/RUB 91.4000 91.8000
USD/RUB 76.2000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте