В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,3%, с декабрем 2020 г. – 103,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года продтовары подорожали на 7,8%, а за январь-март 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 7,8%.

Непродовольственные товары в марте стали дороже по сравнению с февралем на 1,9%, с начала года – на 3,9. Годовой рост цен в марте составил 8,9%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 7,6%.

Цены на услуги в марте текущего года подешевели по сравнению с февралем на 0,1%, с начала года – подорожали на 4,0%. В марте 2021 года к марту 2020 года стоимость услуг возросла на 7,2%, а к уровню января-марта 2020 года – на 8,0%