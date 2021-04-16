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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПЕРЕЧИСЛИЛ В БЮДЖЕТ 97,9 МЛН РУБЛЕЙ
12:44 19.04.2021
Малый и средний бизнес Витебской области за январь-март 2021 года перечислил в бюджет 97,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 85,0 млн. рублей, по индивидуальным предпринимателям 12,9 млн рублей.
Удельный вес поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составил около 21%.
В Витебской области зарегистрировано 31 715 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8047 организаций и 23668 индивидуальных предпринимателя.
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